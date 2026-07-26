Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Una domenica con tante cose da fare

– Mostre

da 26/07/2026 a 26/07/2026

Orario dalle 11 alle 17

Valdilana, via Marconi 23

Chiara Camoni “Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice”

INFO

Telefono 015 7591463

casazegna@fondazionezegna.org

– Arte e Cultura

da 26/07/2026 a 26/07/2026

Orario dalle 14.30 alle 17

Sordevolo, LA TRAPPA, Regione Vanei

Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese

INFO

Telefono 370 3031220

segreteria@nuovoisi.it

www.suoniinmovimento.it

– Mostre

da 07/06/2026 a 26/07/2026

Orario dalle 14.30 alle 18.30

Pray, Regione Vallefredda 1

Tra pedali e telai. Cinquant’anni di ciclismo pionieristico biellese (1880-1930)

INFO

Telefono 3513902199

docbi@docbi.it

www.docbi.it

– Outdoor e Sport

da 26/07/2026 a 26/07/2026

Orario dalle 10.00 alle 11.30

Via Santuario di Oropa 480

Passeggiate naturalistiche nella conca di Oropa

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

– Arte e Cultura

da 20/07/2026 a 26/07/2026

Mezzana Mortigliengo, frazione Mino 10

Vacanza-Studio in Teatro dell’Oppresso per lo sviluppo di comunità

INFO

Telefono 328 7699653

associazione.consapevolmente@gmail.com

https://mailchi.mp/3950c19388ad/vacanza-studio-teatro-oppresso-biella

– Arte e Cultura

da 26/07/2026 a 26/07/2026

Orario dalle 11 alle 12.30

Oropa, via Santuario di Oropa 480

Visita guidata “Oropa e i suoi Tesori”

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

– Arte e Cultura

da 23/07/2026 a 26/07/2026

Bielmonte, Oasi Zegna

Ritrovato Festival 2026

INFO

Telefono 349 0645323

info@ritrovatofestival.com

https://www.oasizegna.com/it/eventi/ritrovato-festival-2026_11843.html

– Outdoor e Sport

da 25/07/2026 a 26/07/2026

Bielmonte, Oasi Zegna

Mindfulness e Meditazione in Oasi Zegna

INFO

Telefono 015 744184

bucaneve@oasizegna.com

https://www.oasizegna.com/it/eventi/mindfulness-e-meditazione-in-oasi-zegna-2026_11858.html

– Mostre

da 26/07/2026 a 26/07/2026

Orario dalle 16.30 alle 19.30

Magnano, Chiesa di Santa Marta

Maybe this could quench my thirst di Luca Camperstri – Festival di Arti Visive 2026 Fuoriprogramma

INFO

Telefono 348 8980262

fuoriprogramma.magnano@gmail.com

www.fuoriprogramma.com

– Arte e Cultura

da 26/07/2026 a 26/07/2026

Orario dalle 15 alle 18

Salussola Monte, via Duca d’Aosta 7

Apertura Museo dell’Oro e della Pietra di Salussola

INFO

info@museolaboratoriosalussola.org

www.museolaboratoriosalussola.org

– Outdoor e Sport

da 26/07/2026 a 26/07/2026

Orario dalle 9.30 alle 18.30

Campiglia Cervo

Escursione dalle Cave della Balma al Museo della SOMS di Campiglia Cervo

INFO

Telefono 335 6003240 – solo messaggi Whatsapp

daniela.casale3@libero.it

– Arte e Cultura

da 25/07/2026 a 26/07/2026

Sordevolo, La Trappa

Festa della Trappa

INFO

Telefono 349 3269048 (anche WhatsApp)

coordinatore@ecomuseo.it

– Outdoor e Sport

da 19/07/2026 a 28/07/2026

Viverone

Palio dei Rioni

INFO

proloco.viverone@htomail.it

www.comune.viverone.bi.it

– Arte e Cultura

da 01/07/2026 a 09/08/2026

Orario dalle 21.30 alle 00

Biella, Chiostro di San Sebastiano, via Quintino Sella 54/B

Cinema all’aperto

INFO

cultura@comune.biella.it

https://www.cinemabiella.it/

– Mostre

da 21/06/2026 a 30/08/2026

Orario dalle 8 alle 18

Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22

VALLE CERVO, APPUNTI: MOSTRA D’ARTE

INFO

Telefono 333 6643508

info@labursch.com

www.labursch.com

– Arte e Cultura

da 01/06/2026 a 04/09/2026

Campiglia Cervo, frazione Magnani SNC

Visite Guidate Estive al Parco di Villa Magnani

INFO

villa.magnani.sanpaolocervo@gmail.com

www.villamagnani.net

– Mostre

da 12/07/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 14.30 alle 18.30

Pray, “Fabbrica della ruota”, regione Vallefredda 1

Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte

INFO

Telefono 015 31463

docbi@docbi.it

www.docbi.it

– Mostre

da 17/07/2026 a 13/09/2026

Orario dalle 9 alle 19

Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2, VILLA PIAZZO

TRANSUMANZA: L’ARTE NELLA MIGRAZIONE

INFO

Telefono 331 1829988

comunicazione@pacefuturo.it

www.pacefuturo.it

– Arte e Cultura

da 07/06/2026 a 20/09/2026

Orario 8-23

Fraz. Oretto, Camoiglia Cervo (BI)

MOSTRA A LA BURSCH: “VALLE CERVO, APPUNTI”

INFO

info@labursch.com

– Mostre

da 05/07/2026 a 11/10/2026

Orario dalle 14.30 alle 18.30

Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione

Mostra sull’acqua a Donato

INFO

coordinatore@ecomuseo.it

www.ecomuseo.it

– Mostre

da 05/07/2026 a 18/10/2026

Orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

RITRATTƏ PARTIGIANE

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 01/11/2026

Masserano, via Roma 188

Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

INFO

Telefono 345 5126696

associazionedonbarale@gmail.com

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