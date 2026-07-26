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Una domenica con tante cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese
Una domenica con tante cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Una domenica con tante cose da fare
– Mostre
da 26/07/2026 a 26/07/2026
Orario dalle 11 alle 17
Valdilana, via Marconi 23
Chiara Camoni “Luccicanza. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice”
INFO
Telefono 015 7591463
casazegna@fondazionezegna.org
– Arte e Cultura
da 26/07/2026 a 26/07/2026
Orario dalle 14.30 alle 17
Sordevolo, LA TRAPPA, Regione Vanei
Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese
INFO
Telefono 370 3031220
segreteria@nuovoisi.it
www.suoniinmovimento.it
– Mostre
da 07/06/2026 a 26/07/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30
Pray, Regione Vallefredda 1
Tra pedali e telai. Cinquant’anni di ciclismo pionieristico biellese (1880-1930)
INFO
Telefono 3513902199
docbi@docbi.it
www.docbi.it
– Outdoor e Sport
da 26/07/2026 a 26/07/2026
Orario dalle 10.00 alle 11.30
Via Santuario di Oropa 480
Passeggiate naturalistiche nella conca di Oropa
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
– Arte e Cultura
da 20/07/2026 a 26/07/2026
Mezzana Mortigliengo, frazione Mino 10
Vacanza-Studio in Teatro dell’Oppresso per lo sviluppo di comunità
INFO
Telefono 328 7699653
associazione.consapevolmente@gmail.com
https://mailchi.mp/3950c19388ad/vacanza-studio-teatro-oppresso-biella
– Arte e Cultura
da 26/07/2026 a 26/07/2026
Orario dalle 11 alle 12.30
Oropa, via Santuario di Oropa 480
Visita guidata “Oropa e i suoi Tesori”
INFO
Telefono 015 25551200
info@santuariodioropa.it
– Arte e Cultura
da 23/07/2026 a 26/07/2026
Bielmonte, Oasi Zegna
Ritrovato Festival 2026
INFO
Telefono 349 0645323
info@ritrovatofestival.com
https://www.oasizegna.com/it/eventi/ritrovato-festival-2026_11843.html
– Outdoor e Sport
da 25/07/2026 a 26/07/2026
Bielmonte, Oasi Zegna
Mindfulness e Meditazione in Oasi Zegna
INFO
Telefono 015 744184
bucaneve@oasizegna.com
https://www.oasizegna.com/it/eventi/mindfulness-e-meditazione-in-oasi-zegna-2026_11858.html
– Mostre
da 26/07/2026 a 26/07/2026
Orario dalle 16.30 alle 19.30
Magnano, Chiesa di Santa Marta
Maybe this could quench my thirst di Luca Camperstri – Festival di Arti Visive 2026 Fuoriprogramma
INFO
Telefono 348 8980262
fuoriprogramma.magnano@gmail.com
www.fuoriprogramma.com
– Arte e Cultura
da 26/07/2026 a 26/07/2026
Orario dalle 15 alle 18
Salussola Monte, via Duca d’Aosta 7
Apertura Museo dell’Oro e della Pietra di Salussola
INFO
info@museolaboratoriosalussola.org
www.museolaboratoriosalussola.org
– Outdoor e Sport
da 26/07/2026 a 26/07/2026
Orario dalle 9.30 alle 18.30
Campiglia Cervo
Escursione dalle Cave della Balma al Museo della SOMS di Campiglia Cervo
INFO
Telefono 335 6003240 – solo messaggi Whatsapp
daniela.casale3@libero.it
– Arte e Cultura
da 25/07/2026 a 26/07/2026
Sordevolo, La Trappa
Festa della Trappa
INFO
Telefono 349 3269048 (anche WhatsApp)
coordinatore@ecomuseo.it
– Outdoor e Sport
da 19/07/2026 a 28/07/2026
Viverone
Palio dei Rioni
INFO
proloco.viverone@htomail.it
www.comune.viverone.bi.it
– Arte e Cultura
da 01/07/2026 a 09/08/2026
Orario dalle 21.30 alle 00
Biella, Chiostro di San Sebastiano, via Quintino Sella 54/B
Cinema all’aperto
INFO
cultura@comune.biella.it
https://www.cinemabiella.it/
– Mostre
da 21/06/2026 a 30/08/2026
Orario dalle 8 alle 18
Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22
VALLE CERVO, APPUNTI: MOSTRA D’ARTE
INFO
Telefono 333 6643508
info@labursch.com
www.labursch.com
– Arte e Cultura
da 01/06/2026 a 04/09/2026
Campiglia Cervo, frazione Magnani SNC
Visite Guidate Estive al Parco di Villa Magnani
INFO
villa.magnani.sanpaolocervo@gmail.com
www.villamagnani.net
– Mostre
da 12/07/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30
Pray, “Fabbrica della ruota”, regione Vallefredda 1
Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte
INFO
Telefono 015 31463
docbi@docbi.it
www.docbi.it
– Mostre
da 17/07/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 9 alle 19
Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2, VILLA PIAZZO
TRANSUMANZA: L’ARTE NELLA MIGRAZIONE
INFO
Telefono 331 1829988
comunicazione@pacefuturo.it
www.pacefuturo.it
– Arte e Cultura
da 07/06/2026 a 20/09/2026
Orario 8-23
Fraz. Oretto, Camoiglia Cervo (BI)
MOSTRA A LA BURSCH: “VALLE CERVO, APPUNTI”
INFO
info@labursch.com
– Mostre
da 05/07/2026 a 11/10/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30
Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione
Mostra sull’acqua a Donato
INFO
coordinatore@ecomuseo.it
www.ecomuseo.it
– Mostre
da 05/07/2026 a 18/10/2026
Orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
RITRATTƏ PARTIGIANE
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 01/11/2026
Masserano, via Roma 188
Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)
INFO
Telefono 345 5126696
associazionedonbarale@gmail.com
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