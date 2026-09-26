AttualitàBiella
Un sabato con tantissime cose da fare
Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese
Un sabato con tantissime cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.
Un sabato con tantissime da fare
– Arte e Cultura
da 26/09/2026 a 26/09/2026
Orario dalle 10 alle 23
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24
Contemporanea. Parole e storie di donne
INFO
Telefono 392 5166749
contemporanea.biella@gmail.com
www.contemporanea-festival.com
– Arte e Cultura
da 26/09/2026 a 26/09/2026
Orario dalle 15 alle 17.30
Zubiena
La Galerie des Portraits – Crea il tuo medaglione vittoriano
INFO
Telefono 327 9856078
chiostrodelleillusioni@gmail.com
– Arte e Cultura
da 26/09/2026 a 26/09/2026
Orario dalle 20.15 alle 22.30
Castelletto Cervo, Canton Chiesa n.1
LA NOTTE DEGLI ANTICHI SIGILLI
INFO
Telefono 347 4728295
monastero.castelletto@gmail.com
www.monasterodicastelletto.it
– Outdoor e Sport
da 26/09/2026 a 26/09/2026
Orario dalle 14 alle 20
Bielmonte
Sulla strada del foliage in e-bike
INFO
Telefono 333 5401614
info@chaletbielmonte.it
https://www.oasizegna.com/it/eventi/sulla-strada-del-foliage-in-e-bike_11966.html
– Mostre
da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 19
Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24
Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione
INFO
Telefono 388 5647455
fattiadartebiella@gmail.com
www.fattiadartebiella.it
– Mostre
da 02/08/2026 a 27/09/2026
Orario domenica dalle 14.30 alle 18.30
Pray, reg. Vallefredda, Fabbrica della Ruota
Mostra “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”
INFO
Telefono 3513902199
fabbricadellaruota@gmail.com
www.docbi.it
– Enogastronomia
da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario sabato 26/09 dalle 15 alle 20.30; domenica 27/09 dalle 11.00 alle 19.30
Via della Valletta 1 – Verrone (BI)
Le Verità sul Vino 2026
INFO
Telefono 352 092 9614
info@falseum.com
– Enogastronomia
da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario sabato 26 settembre dalle 15.00 alle 20.30; domenica 27 settembre dalle 11.00 alle 19.30
Via della Valletta 1 – 13871 Verrone, BI
La verità sul vino
INFO
Telefono 015 41 93 082
info@falseum.com
– Mostre
da 08/08/2026 a 27/09/2026
Orario 7-19
Cattedrale di Biella, Piazza Duomo, Biella
Esposizione ‘Sia Luce. Ex voto. Forme della riconoscenza’
INFO
Telefono 392 5166749
info.bibox@gmail.com
– Arte e Cultura
da 24/09/2026 a 27/09/2026
Biella
OROPA MUSIC FESTIVAL 2026
INFO
Telefono 366 1195390
info@oropamusicfestival.com
– Arte e Cultura
da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 18
Campiglia Cervo, santuario di san Giovanni d’Andorno
Festival Cre/azioni in Valle Cervo — Alchimie di Arte e Natura
INFO
Telefono 340 3510365
artnativedream@gmail.com
https://www.facebook.com/events/2275288846566533/
– Arte e Cultura
da 12/09/2026 a 03/10/2026
Orario 15-18
Via Duca d’Aosta 7, 13885 Salussola (BI)
Corso di acquerello al Museo.
INFO
Telefono 3332481278
info@museolaboratoriosalussola.org
www.museolaboratoriosalussola.org
– Mostre
da 05/07/2026 a 11/10/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30
Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione
Mostra sull’acqua a Donato
INFO
coordinatore@ecomuseo.it
www.ecomuseo.it
– Mostre
da 02/08/2026 a 17/10/2026
Orario domenica dalle 15.00 alle 19.00
Pettinengo, Museo delle Migrazioni
Mostra “Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna”
INFO
info@sunuraghe.it
www.sunuraghe.it
– Mostre
da 05/07/2026 a 18/10/2026
Orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18
SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5
RITRATTƏ PARTIGIANE
INFO
Telefono 340 9687191
museoresistenzasala@gmail.com
www.casadellaresistenzasalabiellese.it
– Mostre
da 29/08/2026 a 31/10/2026
BI-BOx Artspace – Via Italia 38, Biella
Mostra collettiva ‘Variazioni sul blu’
INFO
Telefono 392 5166749
info.bibox@gmail.com
www.bi-boxartspace.com
– Arte e Cultura
da 14/03/2026 a 01/11/2026
Masserano, via Roma 188
Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)
INFO
Telefono 345 5126696
associazionedonbarale@gmail.com
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