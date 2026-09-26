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Un sabato con tantissime cose da fare

Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese

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52 minuti fa

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un sabato con tantissime cose da fare
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Un sabato con tantissime cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Un sabato con tantissime da fare

– Arte e Cultura

da 26/09/2026 a 26/09/2026
Orario dalle 10 alle 23

Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22/24

Contemporanea. Parole e storie di donne

INFO

Telefono 392 5166749

contemporanea.biella@gmail.com

www.contemporanea-festival.com

– Arte e Cultura

da 26/09/2026 a 26/09/2026
Orario dalle 15 alle 17.30

Zubiena

La Galerie des Portraits – Crea il tuo medaglione vittoriano

INFO

Telefono 327 9856078

chiostrodelleillusioni@gmail.com

– Arte e Cultura

da 26/09/2026 a 26/09/2026
Orario dalle 20.15 alle 22.30

Castelletto Cervo, Canton Chiesa n.1

LA NOTTE DEGLI ANTICHI SIGILLI

INFO

Telefono 347 4728295

monastero.castelletto@gmail.com

www.monasterodicastelletto.it

– Outdoor e Sport

da 26/09/2026 a 26/09/2026
Orario dalle 14 alle 20

Bielmonte

Sulla strada del foliage in e-bike

INFO

Telefono 333 5401614

info@chaletbielmonte.it

https://www.oasizegna.com/it/eventi/sulla-strada-del-foliage-in-e-bike_11966.html

– Mostre

da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 19

Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24

Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione

INFO

Telefono 388 5647455

fattiadartebiella@gmail.com

www.fattiadartebiella.it

– Mostre

da 02/08/2026 a 27/09/2026
Orario domenica dalle 14.30 alle 18.30

Pray, reg. Vallefredda, Fabbrica della Ruota

Mostra “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”

INFO

Telefono 3513902199

fabbricadellaruota@gmail.com

www.docbi.it

– Enogastronomia

da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario sabato 26/09 dalle 15 alle 20.30; domenica 27/09 dalle 11.00 alle 19.30

Via della Valletta 1 – Verrone (BI)

Le Verità sul Vino 2026

INFO

Telefono 352 092 9614

info@falseum.com

– Enogastronomia

da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario sabato 26 settembre dalle 15.00 alle 20.30; domenica 27 settembre dalle 11.00 alle 19.30

Via della Valletta 1 – 13871 Verrone, BI

La verità sul vino

INFO

Telefono 015 41 93 082

info@falseum.com

– Mostre

da 08/08/2026 a 27/09/2026
Orario 7-19

Cattedrale di Biella, Piazza Duomo, Biella

Esposizione ‘Sia Luce. Ex voto. Forme della riconoscenza’

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

– Arte e Cultura

da 24/09/2026 a 27/09/2026

Biella

OROPA MUSIC FESTIVAL 2026

INFO

Telefono 366 1195390

info@oropamusicfestival.com

– Arte e Cultura

da 26/09/2026 a 27/09/2026
Orario dalle 10 alle 18

Campiglia Cervo, santuario di san Giovanni d’Andorno

Festival Cre/azioni in Valle Cervo — Alchimie di Arte e Natura

INFO

Telefono 340 3510365

artnativedream@gmail.com

https://www.facebook.com/events/2275288846566533/

– Arte e Cultura

da 12/09/2026 a 03/10/2026
Orario 15-18

Via Duca d’Aosta 7, 13885 Salussola (BI)

Corso di acquerello al Museo.

INFO

Telefono 3332481278

info@museolaboratoriosalussola.org

www.museolaboratoriosalussola.org

– Mostre

da 05/07/2026 a 11/10/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30

Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione

Mostra sull’acqua a Donato

INFO

coordinatore@ecomuseo.it

www.ecomuseo.it

– Mostre

da 02/08/2026 a 17/10/2026
Orario domenica dalle 15.00 alle 19.00

Pettinengo, Museo delle Migrazioni

Mostra “Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna”

INFO

info@sunuraghe.it

www.sunuraghe.it

– Mostre

da 05/07/2026 a 18/10/2026
Orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

RITRATTƏ PARTIGIANE

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 29/08/2026 a 31/10/2026

BI-BOx Artspace – Via Italia 38, Biella

Mostra collettiva ‘Variazioni sul blu’

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

www.bi-boxartspace.com

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 01/11/2026

Masserano, via Roma 188

Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

INFO

Telefono 345 5126696

associazionedonbarale@gmail.com

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