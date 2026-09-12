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Un sabato con tantissime cose da fare

Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese

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52 minuti fa

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un sabato con tantissime cose da fare
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Un sabato con tantissime cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Un sabato con tantissime cose da fare

– Arte e Cultura

da 12/09/2026 a 12/09/2026
Orario dalle 11.00 alle 12.30

Frazione Magnani 23, Campiglia Cervo (BI)

Visite Eccezionali al Parco Storico di Villa Magnani

INFO

villa.magnani.sanpaolocervo@gmail.com

www.villamagnani.net

– Outdoor e Sport

da 12/09/2026 a 12/09/2026
Orario dalle 8.30 alle 9.30

Viale Lungo Lago – Area Verde Punta Becco

Appuntamento con lo Yoga, risveglio sul lago di Viverone

INFO

proloco.viverone@hotmail.com

– Arte e Cultura

da 12/09/2026 a 12/09/2026
Orario dalle 15 alle 00

Viverone, Parco Villa Lucca

Tracce Festival della cultura della Serra

INFO

viverone@ptb.provincia.biella.it

– Outdoor e Sport

da 12/09/2026 a 12/09/2026
Orario dalle 16 alle 22

Oropa, via santuario di Oropa 480

Escursione al Rifugio Rosazza con aperitivo al tramonto

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

https://www.santuariodioropa.it/passeggiate-naturalistiche/

– Outdoor e Sport

da 10/09/2026 a 12/09/2026

Pettinengo, via G.B.Maggia 2, Villa Piazzo

Camminata della Pace

INFO

Telefono 015 8445714

improntedipace@gmail.com

www.pacefuturo.it

– Mostre

da 12/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 10 alle 19

Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 24

Fatti ad Arte | Le mostre della X edizione

INFO

Telefono 388 5647455

fattiadartebiella@gmail.com

www.fattiadartebiella.it

– Arte e Cultura

da 11/09/2026 a 13/09/2026

Biblioteca Civica di Biella, piazza Curiel 13 – 13900 Biella (BI)

#FUORILUOGO 2026 Dodicesima edizione del Festival Letterario della Città di Biella 11-12-13 settembre Oltre ottanta appuntamenti tra narrativa, geopolitica, economia, arte, musica e teatro

INFO

info@fuorluogo.it

www.fuoriluogobiella.it

– Arte e Cultura

da 12/09/2026 a 13/09/2026
Orario sabato 12 settembre dalle 20.30 alle 23.30; domenica 13 settembre dalle 15.30 alle 18.30

Lanificio Picco, Frazione Picco, 6 – Veglio (BI)

Dall’alto di una ciminiera – Itinerario teatrale sulla storia del tessile biellese

INFO

Telefono 3335283350

teatrando@teatrandobiella.it

www.teatrandobiella.it

– Arte e Cultura

da 12/09/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 9 alle 18

Oropa, via Santuario di Oropa 480

Fiera di San Bartolomeo

INFO

Telefono 015 25551200

info@santuariodioropa.it

https://www.santuariodioropa.it/

– Mostre

da 12/07/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30

Pray, “Fabbrica della ruota”, regione Vallefredda 1

Ido Novello, il poeta che dipingeva emozioni astratte

INFO

Telefono 015 31463

docbi@docbi.it

www.docbi.it

– Arte e Cultura

da 11/09/2026 a 13/09/2026

Agenzia Viaggi Scaramuzzi, via Italia 11 – 13900 (BI)

WEEKEND #FUORILUOGO

INFO

Telefono 015 358 1211

contatti@scaramuzziviaggi.it

– Mostre

da 17/07/2026 a 13/09/2026
Orario dalle 9 alle 19

Pettinengo, via Gian Battista Maggia 2, VILLA PIAZZO

TRANSUMANZA: L’ARTE NELLA MIGRAZIONE

INFO

Telefono 331 1829988

comunicazione@pacefuturo.it

www.pacefuturo.it

– Arte e Cultura

da 07/06/2026 a 20/09/2026
Orario 8-23

Fraz. Oretto, Camoiglia Cervo (BI)

MOSTRA A LA BURSCH: “VALLE CERVO, APPUNTI”

INFO

info@labursch.com

https://labursch.com/eventi-la-bursch/

– Arte e Cultura

da 08/09/2026 a 22/09/2026
Orario dalle 21 alle 23

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

STASERA PARLIAMO DI… RESISTENZA!

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 02/08/2026 a 27/09/2026
Orario domenica dalle 14.30 alle 18.30

Pray, reg. Vallefredda, Fabbrica della Ruota

Mostra “Di carta e di cotone. Il Biellese delle cartiere e dei cotonifici”

INFO

Telefono 3513902199

fabbricadellaruota@gmail.com

www.docbi.it

– Mostre

da 08/08/2026 a 27/09/2026
Orario 7-19

Cattedrale di Biella, Piazza Duomo, Biella

Esposizione ‘Sia Luce. Ex voto. Forme della riconoscenza’

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

– Arte e Cultura

da 12/09/2026 a 03/10/2026
Orario 15-18

Via Duca d’Aosta 7, 13885 Salussola (BI)

Corso di acquerello al Museo.

INFO

Telefono 3332481278

info@museolaboratoriosalussola.org

www.museolaboratoriosalussola.org

– Mostre

da 05/07/2026 a 11/10/2026
Orario dalle 14.30 alle 18.30

Donato, Centro di Documentazione sull’Emigrazione

Mostra sull’acqua a Donato

INFO

coordinatore@ecomuseo.it

www.ecomuseo.it

– Mostre

da 02/08/2026 a 17/10/2026
Orario domenica dalle 15.00 alle 19.00

Pettinengo, Museo delle Migrazioni

Mostra “Il fischietto nel mondo, dalle Alpi biellesi alla Sardegna”

INFO

info@sunuraghe.it

www.sunuraghe.it

– Mostre

da 05/07/2026 a 18/10/2026
Orario dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5

RITRATTƏ PARTIGIANE

INFO

Telefono 340 9687191

museoresistenzasala@gmail.com

www.casadellaresistenzasalabiellese.it

– Mostre

da 29/08/2026 a 31/10/2026

BI-BOx Artspace – Via Italia 38, Biella

Mostra collettiva ‘Variazioni sul blu’

INFO

Telefono 392 5166749

info.bibox@gmail.com

www.bi-boxartspace.com

– Arte e Cultura

da 14/03/2026 a 01/11/2026

Masserano, via Roma 188

Apertura del Palazzo dei Principi di Masserano (BI)

INFO

Telefono 345 5126696

associazionedonbarale@gmail.com

https://www.polomusealemasseranese.it/

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