Seguici su

AttualitàBiella

Un sabato con tantissime cose da fare

Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Pubblicato

43 minuti fa

il

un sabato

Un sabato con tantissime cose da fare. Tutti gli eventi e gli appuntamenti in programma oggi sul territorio biellese.

Un sabato con tantissime cose da fare

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 13/12/2025
Orario dalle 16 alle 18

Cossato, sala eventi “G. Pizzaguerra”, via Ranzoni

Meet the writer – Chiara Colombini

INFO

biblioteca@liceocossato.eu

https://www.eventbrite.it/e/meet-the-writer-chiara-colombini-tickets-1965515095561?aff=oddtdtcreator

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 13/12/2025
Orario dalle 14.30 alle 16.30

Via Pietro Micca, 5, 13888 Zubiena BI

Corso candele per bambini

INFO

Telefono 3279856078

chiostrodelleillusioni@gmail.com

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 13/12/2025
Orario dalle 15.30 alle 19.30

Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29

LA TAVOLA DELLE STORIE Incontri di fine anno di Contemporanea

INFO

Telefono 349 7252121

segreteria.contemporanea@gmail.com

www.contemporanea-festival.com

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 13/12/2025
Orario dalle 20.45 alle 23

Cossato, Teatro Comunale

L’ILLUSIONISTA

INFO

Telefono 0125 641161

biglietteria@ilcontato.it

www.ilcontato.it

– Outdoor e Sport

da 13/12/2025 a 13/12/2025

Biella, vie del centro

Parcheggi blu gratuiti

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 13/12/2025
Orario dalle 8.30 alle 18

Biella, portici Palazzo Oropa (ang. via Italia)

Mercatino della solidarietà “La Magia del dono”

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 13/12/2025
Orario dalle 10.30 alle 12

Biella, Biblioteca civica – Alfredo Frassati

Librintreccio

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 13/12/2025
Orario dalle 17 alle 19

Biella, piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero

Mangiafuoco

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 13/12/2025
Orario dalle 17 alle 18

Biella, piazza S. Marta e piazza V.Veneto

Danze luminose

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Mostre

da 25/10/2025 a 14/12/2025

Biella, Lanificio Maurizio Sella

CARTA. La forza espressiva della Paper Art

INFO

Telefono 015 2522445

fondazionesella@fondazionesella.org

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10.00 alle 18.00

piazza Castello, Candelo (Bi)

Il Borgo di Babbo Natale

INFO

Telefono 0152536728

info@candeloeventi.it

www.ilborgodibabbonatale.it

– Mostre

da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10 alle 18

Biella, Sala mostre Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10

CARTA. La forza espressiva della Paper Art

INFO

Telefono 015 2522445

info@fondazionesella.org

https://www.fondazionesella.org/attivita/save-the-date-carta-la-forza-espressiva-della-paper-art/

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 11.00 alle 19.00

Palazzo Ferrero – Corso Piazzo 25 – Biella Piazzo

A TUTTO COLORE

INFO

info@fotoclub biella

www.fotoclubbiella.it

– Outdoor e Sport

da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10 alle 18.30

Biella, vie del centro

Trenino per le vie del centro

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 14.30 alle 17.30

Biella, vie del centro

Babbo Natale in centro

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 10 alle 19

Biella, Fondazione Pistoletto – Cittadellarte

Città del Market – artigianato, vintage, cibo a km 0 by LetEatBi, laboratori gratuiti, musica, arte e tanta cultura-

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 13/12/2025 a 14/12/2025
Orario dalle 15 alle 18

Biella, via Duomo 3

Casetta di Babbo Natale

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 09/12/2025 a 14/12/2025

Gaglianico, VIA XX SETTEMBRE 10

GAGLIANICO PER TELETHON

INFO

Telefono 015 2546400

SEGRETERIA@COMUNE.GAGLIANICO.BI.IT

https://www.comune.gaglianico.bi.it/it/news/telethon-2025?type=1

– Arte e Cultura

da 01/12/2025 a 15/12/2025

Biella, stazione di Biella San Paolo e rotonda tra Chiavazza e Vigliano

DA COSA NASCE COSA – Affisione manifesti

INFO

Telefono 015 3701355

info.bibox@gmail.com

www.bi-boxartspace.com

– Mostre

da 20/11/2025 a 20/12/2025

Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38

Domani il sole sorgerà comunque – Mostra personale di Gioele Sasha Staltari

INFO

Telefono 015 3701355

info.bibox@gmail.com

www.bi-boxartspace.com

– Arte e Cultura

da 06/12/2025 a 21/12/2025

Biella, Auditorium San Filippo

Mercatino solidale “Un Natale per Tutti”

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 06/12/2025 a 21/12/2025
Orario dalle 10.30 alle 18

Viverone, area verde zona Punta Becco

Natale InCantato 2025

INFO

Telefono 0161 987021

viverone@ptb.provincia.biella.it

– Mostre

da 31/10/2025 a 24/12/2025

Palazzo Gromo Losa (Biella, Corso del Piazzo 22/24) e Palazzo Ferrero (Biella, Corso del Piazzo 29)

Andy Warhol. Pop Art & Textiles

INFO

Telefono 0150991868

info@palazzogromolosa.it

https://www.popart-textiles.it/

– Enogastronomia

da 28/11/2025 a 04/01/2026

Biella, piazza Battistero

Casetto Leo di Natale

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 08/12/2025 a 06/01/2026

Biella, Istituto RSA Belletti Bona

Presepio di Fratel Amilcare

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Mostre

da 28/11/2025 a 06/01/2026
Orario dalle 7 alle 19

Biella, Cattedrale, piazza Duomo

SIA LUCE – Inaugurazione opera Bethlem di Daniele Franzella

INFO

Telefono 392 516 6749

cattedraledibiella@gmail.com

– Arte e Cultura

da 06/12/2025 a 06/01/2026

Biella, piazza V.Veneto

Igloo

INFO

attivitaeconomiche@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 30/11/2025 a 11/01/2026
Orario dalle 10.00 alle 22.00

piazza Italia 1, Mosso – Valdilana prov. di Biella

PRESEPE GIGANTE DI MARCHETTO

INFO

Telefono +393346162971

presepegigante@gmail.com

www.presepegigantemarchetto.it

– Arte e Cultura

da 06/12/2025 a 11/01/2026

Biella, piazza Duomo

Luna Park

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Arte e Cultura

da 08/12/2025 a 16/01/2026
Orario dalle 10.00 alle 22.00

Via Rivò, 40, 13863 Rivò BI

PRESEPE DI RIVO’

INFO

Telefono 333 6283841- 3336096800

williampertegato@yahoo.it

– Outdoor e Sport

da 14/11/2025 a 25/01/2026
Orario dalle 10 all’1

Biella, piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero

Pista di Pattinaggio

INFO

eventiemanifestazioni@comune.biella.it

– Mostre

da 29/11/2025 a 30/01/2026

Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4

La città del lavoro – festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo”

INFO

centrodoc@cgilbi.it

– Enogastronomia

da 22/11/2025 a 14/02/2026
Orario dalle 10 alle 19

Biella, piazza V. Veneto

Mercatini nel cuore di Biella

INFO

attivitaeconomiche@comune.biella.it

– Mostre

da 13/12/2025 a 26/02/2026

Spazio Cultura Fondazione Cassa di Risparmio di Biella – Via Giuseppe Garibaldi, 14, 13900 Biella

Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!”

INFO

Telefono 015 252 0432

info@lamagiadellaluce.it

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *