Incontro con i carabinieri per le comunità di Zimone

Incontro con i carabinieri per le comunità di Zimone

Domenica 7 dicembre il Comandante della Stazione Carabinieri di Salussola ha incontrato un centinaio di cittadini presso il Salone Parrocchiale di Zimone. ERa l’occasione del pranzo conviviale organizzato dalla Pro Loco.

L’iniziativa, focalizzata sulla prevenzione dei reati contro il patrimonio, ha visto una significativa affluenza. E la partecipazione istituzionale del Sindaco di Zimone, Dott. Piergiorgio GIVONETTI. Il Comandante ha evidenziato come l’approccio adottato in questa occasione sia stato volutamente innovativo e strategico. Per i Carabinieri di Salussola, andare al pranzo della Pro Loco di Zimone, invece di chiedere ai cittadini di venire nelle sedi istituzionali per i consueti incontri, è stata una scelta strategica. È fondamentale che la sicurezza sia un tema di prossimità reale. Trovarsi in un contesto familiare e conviviale permette uno scambio più aperto, facilita la segnalazione di potenziali rischi e rende più accessibili i consigli pratici, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook