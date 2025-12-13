Tutte le notizie della Provincia di Biella in edicola oggi

AttualitàBiella
Oggi, sabato 13 dicembre, non perdete l’appuntamento in edicola con la Provincia di Biella.it. Il giornale è ricchissimo di notizie.
In apertura le nuove regola relative ai comuni montani. Poi il mulo in Duomo a rappresentare l’umanità durante le feste di Natale, la giovane biellese protagonista nella nuova edizione di MasterChef, tante notizie di cronaca, le nostre iniziative e le seguitissime rubriche. E tanto altro ancora.
