Seguici su

AttualitàBiella

Tutte le notizie della Provincia di Biella in edicola oggi

Cronaca, attualità, approfondimenti, sport, iniziative e tanto altro ancora

Pubblicato

28 minuti fa

il

tutte le notizie della provincia

Oggi, sabato 13 dicembre, non perdete l’appuntamento in edicola con la Provincia di Biella.it. Il giornale è ricchissimo di notizie.

In apertura le nuove regola relative ai comuni montani. Poi il mulo in Duomo a rappresentare l’umanità durante le feste di Natale, la giovane biellese protagonista nella nuova edizione di MasterChef, tante notizie di cronaca, le nostre iniziative e le seguitissime rubriche. E tanto altro ancora.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *