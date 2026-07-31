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“Un padre per tutti noi”: il commovente messaggio del Milan Club Biella per Franco Baresi
Una lettera carica di emozione ripercorre il legame speciale tra il Milan Club Biella e Franco Baresi: dall’incontro in città ai consigli che portarono alla nascita del logo dell’associazione, fino al ricordo di un uomo capace di lasciare un segno ben oltre il calcio.
Il Milan Club Biella ricorda con affetto e commozione lo storico capitano Franco Baresi e l’incontro in città.
Dovremmo essere tutti un po’ più umili e riservati. Dovremmo essere tutti un po’ più Franco Baresi.
Oggi il mondo del calcio e la nostra famiglia rossonera piangono non solo una leggenda del calcio, ma un Uomo di straordinario valore, generosità e immensa umiltà.
Ha affrontato la sua battaglia a testa alta, con quella dignità e quel silenzio composto che lo hanno sempre contraddistinto, meritando fino all’ultimo secondo il nostro più profondo rispetto e affetto.
Per noi del Milan Club Biella, il suo ricordo rimarrà un tesoro inestimabile e vivo ogni singolo giorno.
Ogni volta che guardiamo il logo del nostro club, il pensiero vola immediatamente a lui. Ce l’ha fatto creare seguendo le sue indicazioni, guardandoci negli occhi e dicendoci con disarmante semplicità tre cose ben precise: “Quanti colori ha il Milan? Rosso, nero e bianco. Gioca su questi tre colori, la forma ovale, niente animali e forme strane”.
Dopo un paio di giorni eseguendo i consigli, abbiamo prontamente mandato 3 loghi, e questo che vedete è stato creato si può dire da lui.
In occasione dell’evento di beneficenza a Biella, oltre a donarci la sua totale disponibilità per un’intera giornata, ci ha regalato consigli che hanno segnato per sempre la storia della nostra associazione.
A fine giornata, poi, accompagnando un componente del nostro direttivo dalla libreria al ristorante e mettendosi lui stesso alla guida, ci ha mostrato ancora una volta la sua immensa grandezza umana: la sensazione fortissima è stata quella di avere accanto un padre.
E per tutti noi è e rimarrà sempre questo: un padre legato indissolubilmente al Milan e alla sua gente.
Per noi del Milan Club Biella è stato un onore immenso incrociare il suo cammino: gli saremo per sempre profondamente riconoscenti e grati per tutto ciò che ci ha donato.
Buon viaggio, Capitano nostro. 6 per sempre 💪❤️🖤
Milan club Biella
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