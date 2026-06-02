Attualità
Un lunedì di liti tra Cossato, Viverone e Sordevolo
A Cossato sarebbe spuntato fuori anche un bastone
Un lunedì di liti tra Cossato, Viverone e Sordevolo
A Cossato lite di coppia dove sembra che sia spuntato fuori anche un bastone.
Altro scontro a Viverone tra alcuni ventenni, forse ubriachi. Tutti sono stati identificati.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Una ventina di persone coinvolte nella rissa di Biella
Fuori provincia1 giorno fa
Addio a Luca Molinaro, aveva solo 50 anni
Attualità3 giorni fa
Sparatoria nei boschi: ferito un 30enne
Cronaca24 ore fa
Giovane gravissimo dopo lo schianto contro un albero
Attualità8 ore fa