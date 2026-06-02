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Un lunedì di liti tra Cossato, Viverone e Sordevolo

A Cossato sarebbe spuntato fuori anche un bastone

Pubblicato

19 secondi fa

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violenta lite per un incidente
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Un lunedì di liti tra Cossato, Viverone e Sordevolo

A Cossato lite di coppia dove sembra che sia spuntato fuori anche un bastone.

Altro scontro a Viverone tra alcuni ventenni, forse ubriachi. Tutti sono stati identificati.

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