Nel cuore verde del Biellese, tra boschi silenziosi e aria pulita , sorge una realtà educativa che incanta per la sua autenticità e per il suo approccio umano: la scuola di Bioglio, un luogo dove ogni bambino è accolto come essere unico e irripetibile.

Una didattica che mette al centro la persona: qui si pratica la scuola senza zaino, un modello pedagogico che promuove la condivisione, il senso di comunità e il rispetto.

Un gioiello fra le montagne: la scuola di Bioglio.

I bambini al mattino vengono accolti nel grande atrio, uno spazio di ascolto dove ognuno condivide emozioni e sensazioni, è un ambiente sicuro perché qui si insegna che nessuno debba essere giudicato ma ascoltato e rispettato. I bambini poi si dirigono in classe dove la maestra li attende per accoglierli sulla soglia e salutarli uno ad uno con un saluto speciale e personale. Qui tutto profuma di armonia, la necessità è quella di creare un clima di fiducia tra bambini e adulti: si impara a non sentirsi soli ma parte di una comunità.

Oltre al bellissimo ed ampio atrio le classi sono spaziose e ben strutturate in modo che tutti possano organizzare il proprio materiale, c’è anche una bellissima biblioteca molto ben fornita dove i bambini attingono i libri per le loro letture casalinghe. In questa scuola i momenti sono scanditi in modo che i bambini sappiano ciò che sta per succedere: un’organizzazione del ritmo scolastico che rassicura e rispetta il tempo di tutti. Crescere con serenità vuol dire anche vivere senza la pressione del giudizio, si opera infatti un metodo speciale per valutare i bambini… il giudizio è un’opportunità per riflettere sui propri punti di forza e sui margini di miglioramento.

In questo contesto i bambini crescono immersi nella natura perchè vengono proposte molte attività che si svolgono all’aria aperta: passeggiate, esplorazioni e lezioni all’aperto dove la natura diventa maestra.

Non perdete l’occasione di venire a conoscere questa piccola grande realtà: la scuola di Bioglio apre le sue porte per un Open Day sabato 10 gennaio 2026. Un’occasione per scoprire da vicino un modello educativo che mette al centro la persona, la relazione e il benessere.

Via V. Emanuele II, 38 Bioglio. Per informazioni: 015-441139

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook