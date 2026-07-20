Un contenitore solo per le lettiere. La nuova frequenza della raccolta dell’indifferenziato – passata da settimanale a ogni 15 giorni in 40 comuni biellesi dal 1° luglio – ha sollevato alcune criticità.

In particolare a far discutere è stata la gestione della “sabbia” della lettiera degli animali domestici. Un rifiuto che, secondo diversi proprietari di gatti, risulta difficile e antigenico da conservare in casa per due settimane. A sollevare il problema è stata una residente di Candelo. Che, nelle scorse settimane, ha invitato i cittadini a segnalare la situazione ai propri comuni e a Seab, la società che gestisce la raccolta rifiuti.

Un contenitore solo per le lettiere

«Non è possibile tenere in casa per 15 giorni la sabbia delle lettiere – il ragionamento della lettrice -. Così come è stato previsto un servizio specifico per pannolini e pannoloni si potrebbe pensare a una soluzione anche per questo tipo di rifiuto. Prevedendo un contenitore dedicato oppure mantenendo il passaggio settimanale».

La segnalazione non è rimasta isolata. Diverse amministrazioni comunali coinvolte dalla modifica del calendario hanno raccolto le richieste dei residenti e hanno portato la questione all’attenzione di Cosrab.

Dopo il confronto, è stata individuata una soluzione per le utenze che possono trovarsi in difficoltà.

Con una comunicazione inviata da Seab ai cittadini, è stato precisato che le famiglie con più di quattro componenti e quelle che «potrebbero trovarsi in situazioni critiche a causa della necessità di smaltire rifiuti particolari quali la sabbia delle lettiere – si legge nella lettera – possono rivolgersi agli uffici comunali per richiedere la fornitura di un contenitore aggiuntivo o di dimensioni maggiori». La modifica della raccolta dell’indifferenziato nasce dall’obiettivo di ottimizzare il servizio e incentivare una maggiore differenziazione dei rifiuti domestici.

Esigenze specifiche

Il nuovo sistema prevede il ritiro del residuo non riciclabile una settimana sì e una no, secondo il calendario distribuito dai comuni. Sia per le utenze singole sia per i condomini. Resta però l’attenzione sulle esigenze specifiche di alcune categorie di utenti. Per i rifiuti sanitari come pannolini, pannoloni e traversine sono già previste modalità dedicate. Mentre per altre situazioni particolari, come appunto le lettiere degli animali, la soluzione individuata sarà quella del potenziamento del contenitore.

Nella lettera inviata ai cittadini viene inoltre ricordato che i sacchi dell’indifferenziato devono essere sempre inseriti all’interno dei contenitori forniti. Gli operatori Seab, per motivi di sicurezza e igiene, non raccoglieranno eventuali sacchi lasciati all’esterno e applicheranno l’adesivo di “rifiuto non conforme”. L’abbandono ripetuto dei sacchi potrà inoltre essere segnalato alle autorità competenti.

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