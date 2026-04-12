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Un ciclista prende a pugni il finestrino di un’auto

L’automobilista ha chiamato i carabinieri. Il fatto a Cavaglià

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8 secondi fa

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Forse una incomprensione. Fatto sta che l’altro giorno un automobilista lungo la strada tra Dorzano e Cavaglià si è imbattuto in un gruppo di ciclisti. Uno avrebbe sferrato un pugno sul finestrino dell’auto.

L’automobilista ha chiamato i carabinieri per gli accertamenti del caso.

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