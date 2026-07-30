Un bel sole alto nel cielo e tanto caldo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 30 luglio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Un bel sole alto nel cielo e tanto caldo

La notte a Biella si presenta con un cielo sereno e temperature che si attestano intorno ai 28,2°C. La velocità del vento è moderata, con raffiche che non superano i 11,7 km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. L’umidità si mantiene attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica è stabile a 1021 hPa.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno favorevoli, con un cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 34,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si mantiene bassa, contribuendo a un clima piacevole. L’umidità scende ulteriormente, attestandosi al 32%.

Il pomeriggio porta temperature elevate, con valori che toccano i 37,7°C alle 14. Anche in questa fascia oraria, il cielo sereno continua a caratterizzare il meteo. Le condizioni di vento sono leggere, con raffiche che non superano i 5,3 km/h. L’umidità rimane bassa, favorendo un clima caldo e secco.

La sera si presenta con temperature in calo, ma ancora sopra i 26°C. Il cielo sereno persiste, rendendo la serata piacevole. La velocità del vento aumenta leggermente, raggiungendo i 13,5 km/h. L’umidità si stabilizza attorno al 38%, mentre la pressione atmosferica continua a mantenersi su valori normali.

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