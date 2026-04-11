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Un 58enne trovato morto in auto nel fossato

La tragedia nel Novarese

Pubblicato

9 secondi fa

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auto fuori strada nella notte

Un 58enne trovato morto in auto nel fossato.

Tragedia l’altro giorno lungo la strada provinciale 12 del Novarese, nel tratto tra Mosezzo e Casaleggio, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria auto finita fuori strada. A fare la scoperta, intorno alle 5.30 del mattino, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. La vettura, una Ford Fiesta, era ribaltata e in parte nascosta all’interno di un canale irriguo a lato della carreggiata, rendendosi difficilmente visibile. Chi si è fermato per prestare aiuto ha subito compreso la gravità della situazione: all’interno dell’abitacolo si trovava il corpo ormai privo di vita di Davide Mafezzoni.

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