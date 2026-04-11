Attualità
Un 58enne trovato morto in auto nel fossato
La tragedia nel Novarese
Un 58enne trovato morto in auto nel fossato.
Tragedia l’altro giorno lungo la strada provinciale 12 del Novarese, nel tratto tra Mosezzo e Casaleggio, dove un uomo è stato trovato senza vita all’interno della propria auto finita fuori strada. A fare la scoperta, intorno alle 5.30 del mattino, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. La vettura, una Ford Fiesta, era ribaltata e in parte nascosta all’interno di un canale irriguo a lato della carreggiata, rendendosi difficilmente visibile. Chi si è fermato per prestare aiuto ha subito compreso la gravità della situazione: all’interno dell’abitacolo si trovava il corpo ormai privo di vita di Davide Mafezzoni.
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