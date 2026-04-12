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Viverone piange Toni Flecchia: 103 anni

Storico viticoltore

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16 secondi fa

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comunità in lutto per gianluca filippi

Viverone piange Toni Flecchia: 103 anni

Contadino viveronese e agricoltore da sempre nei giorni scorsi si è spento Antonio Flecchia di 103 anni.
Aveva dedicato la vita alla sua famiglia e alle vigne. Da giovane aveva dovuto superare anche la prigionia nei campi di lavoro in Germania durante la Seconda guerra mondiale

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