Attualità
Viverone piange Toni Flecchia: 103 anni
Storico viticoltore
Viverone piange Toni Flecchia: 103 anni
Contadino viveronese e agricoltore da sempre nei giorni scorsi si è spento Antonio Flecchia di 103 anni.
Aveva dedicato la vita alla sua famiglia e alle vigne. Da giovane aveva dovuto superare anche la prigionia nei campi di lavoro in Germania durante la Seconda guerra mondiale
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