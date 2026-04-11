Giovani in Valle Cervo nei guai per sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno indivduato un giovane del 2000 in possesso di sostanze stupefacenti. E’ stato segnalato.

Altro giovane della Valle Cervo invece è stato fermato dai carabinieri, ma si è rifiutato di sottoporsi al test. Per questo è stato denunciato.

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