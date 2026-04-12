Attualità
Ubriaco sorpreso a fare pipì in via Cottolengo a Biella
L’uomo rischia una denuncia. Segnalato da un passante.
Intervento dei carabinieri ieri dopo la segnalazione di una persona. Questa spiegava di aver notato un uomo intento a fare pipì in strada.
Ubriaco sorpreso a fare pipì in via Cottolengo a Biella
Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno identificato l’uomo, un 47enne del Biellese in stato di ubriachezza.
Ora rischia una denuncia.
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