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Ubriaco nell’area cani di via Lamarmora a Biella

Sul posto la polizia locale

Pubblicato

7 minuti fa

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ubriaco fa ammattire cittadini e carabinieri

Ieri una persona ubriaca è stata segnalata nell’area cani di via Lamarmora a Biella.

Ubriaco nell’area cani di via Lamarmora a Biella

L’uomo in evidente stato di ebbrezza era disteso su una panchina. Con sè aveva anche un cane di grossa taglia. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

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