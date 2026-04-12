Ieri una persona ubriaca è stata segnalata nell’area cani di via Lamarmora a Biella.

Ubriaco nell’area cani di via Lamarmora a Biella

L’uomo in evidente stato di ebbrezza era disteso su una panchina. Con sè aveva anche un cane di grossa taglia. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

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