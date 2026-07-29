Ubriaco crea problemi al pronto soccorso di Biella

A Ponderano un uomo del 1983 è stato portato in ospedale al pronto soccorso. Era stato necessario l’intervento della polizia locale. Una volta lasciato agli infermieri l’uomo, in stato di agitazione, ha iniziato a dare di matto.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma.

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