Tutte le notizie della Provincia di Biella in edicola oggi

Oggi, sabato 26 settembre, non perdete l’appuntamento in edicola con la Provincia di Biella.it. Il giornale è ricchissimo di notizie.

In apertura la “querelle” legata alla pavimentazione di Piazza Vittorio Veneto. Poi il flop dell’evento “Musica e Moda” in centro città e l’esordio stagionale del Biella Rugby, gli immancabili fatti di cronaca, gli approfondimenti, le nostre iniziative e le seguitissime rubriche. E tanto altro ancora.

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