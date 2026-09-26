AttualitàBiella
Tutte le notizie della Provincia di Biella in edicola oggi
Cronaca, attualità, approfondimenti, sport, iniziative e tanto altro ancora
Oggi, sabato 26 settembre, non perdete l’appuntamento in edicola con la Provincia di Biella.it. Il giornale è ricchissimo di notizie.
In apertura la “querelle” legata alla pavimentazione di Piazza Vittorio Veneto. Poi il flop dell’evento “Musica e Moda” in centro città e l’esordio stagionale del Biella Rugby, gli immancabili fatti di cronaca, gli approfondimenti, le nostre iniziative e le seguitissime rubriche. E tanto altro ancora.
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