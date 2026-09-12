AttualitàBiella
Tutte le notizie della Provincia di Biella in edicola oggi
Cronaca, attualità, approfondimenti, sport, iniziative e tanto altro ancora
Oggi, sabato 12 settembre, non perdete l’appuntamento in edicola con la Provincia di Biella.it. Il giornale è ricchissimo di notizie.
In apertura il mistero sulla tragica morte dopo giorni di agonia dell’uomo investito sabato scorso in via Milano a Chiavazza. Poi tante notizie di cronaca, interessanti interviste, i grandi eventi sportivi, le nostre iniziative e le seguitissime rubriche. E tanto altro ancora.
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