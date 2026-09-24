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Trovate chiavi a Biella, di chi sono?

In corso Giuseppe Pella

Pubblicato

12 secondi fa

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Trovate chiavi a Biella, di chi sono?

Trovate chiavi a Biella, di chi sono?

Un mazzo di chiavi è stato rinvenuto ieri, 23 settembre, alle 14 in corso G. Pella a Biella. Ora si trovano alla stazione dei carabinieri di Biella.

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