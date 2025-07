Trova portafogli con 500 euro e lo consegna ai carabinieri

Un bel gesto a Valle Mosso di Valdilana. Sabato 26 luglio un uomo di 33 anni di origini straniere residente a Valdilana ha trovato un portafogli al distributore di benzina. All’interno c’erano oltre 500 euro. L’uomo ha fatto la cosa giusta. Ha contattato i carabinieri segnalando il ritrovamento. I militari, grazie ai documenti che vi erano all’interno, hanno rintracciato la proprietaria. Ed è stato così possibile la riconsegna del portafogli.

