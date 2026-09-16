AttualitàBiella
Trasporto scolastico, ecco gli orari aggiornati
Servizio scuolabus per l’a.s. 2026/2027
Trasporto scolastico, ecco gli orari aggiornati.
Trasporto scolastico, ecco gli orari aggiornati
Sono pubblicati nella seguente pagina web gli orari aggiornati del servizio scuolabus a.s. 2026/2027
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