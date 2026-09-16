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Trasporto scolastico, ecco gli orari aggiornati

Servizio scuolabus per l’a.s. 2026/2027

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Trasporto scolastico, ecco gli orari aggiornati
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