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Trasporto per studenti disabili: Biella apre il bando
Un aiuto importante per le famiglie
Biella ha ottenuto un finanziamento ministeriale dedicato al potenziamento dei servizi di trasporto disabili. L’Amministrazione comunale ha indetto un bando per l’erogazione di contributi. Saranno rivolti alle famiglie residenti a Biella con figli disabili a carico che frequentano le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Potranno essere situate anche fuori dal territorio comunale nell’anno 2026.
Trasporto per studenti disabili: Biella apre il bando
Spiega l’assessore alle Politiche Sociali ed Assistenziali Isabella Scaramuzzi. «Il contributo consiste nel riconoscimento di un massimo di € 1.500 euro a quelle famiglie, residenti a Biella. Dovranno essere in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 1 o 3 che sono prive di autonomia e non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, ma provvedono all’accompagnamento a scuola dei propri figli disabili con mezzi propri o con servizi privati. Abbiamo previsto anche un punto di facilitazione digitale per dare supporto al caricamento on-line delle domande e per dare eventuali informazioni che è attivo nei giorni di lunedì dalle 14,30
alle 15,30 e di mercoledì dalle 10,00 alle 12,00 chiamando il numero 015-3507484 oppure scrivendo all’indirizzo mail trasporto.studentidisabili@comune.biella.it.»
Il bando è disponibile nel sito internet istituzionale del Comune di Biella nella sezione Ultime Notizie.
La domanda potrà essere presentata in via telematica al link https://comune.biella.it/servizio/contributo-trasporto-scolastico-famiglie-di-studenti-con-disabilit/
dal prossimo 26 ottobre fino al 25 novembre.
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