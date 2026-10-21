Biella ha ottenuto un finanziamento ministeriale dedicato al potenziamento dei servizi di trasporto disabili. L’Amministrazione comunale ha indetto un bando per l’erogazione di contributi. Saranno rivolti alle famiglie residenti a Biella con figli disabili a carico che frequentano le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Potranno essere situate anche fuori dal territorio comunale nell’anno 2026.

Trasporto per studenti disabili: Biella apre il bando

Spiega l’assessore alle Politiche Sociali ed Assistenziali Isabella Scaramuzzi. «Il contributo consiste nel riconoscimento di un massimo di € 1.500 euro a quelle famiglie, residenti a Biella. Dovranno essere in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3 comma 1 o 3 che sono prive di autonomia e non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, ma provvedono all’accompagnamento a scuola dei propri figli disabili con mezzi propri o con servizi privati. Abbiamo previsto anche un punto di facilitazione digitale per dare supporto al caricamento on-line delle domande e per dare eventuali informazioni che è attivo nei giorni di lunedì dalle 14,30

alle 15,30 e di mercoledì dalle 10,00 alle 12,00 chiamando il numero 015-3507484 oppure scrivendo all’indirizzo mail trasporto.studentidisabili@comune.biella.it.»

Il bando è disponibile nel sito internet istituzionale del Comune di Biella nella sezione Ultime Notizie.

La domanda potrà essere presentata in via telematica al link https://comune.biella.it/servizio/contributo-trasporto-scolastico-famiglie-di-studenti-con-disabilit/

dal prossimo 26 ottobre fino al 25 novembre.

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