Tra Cavaglià e Viverone lascia il dottor Luparia

Attualmente, i pazienti in carico al Dr. Marco Luparia sono circa 750 e potranno essere riallocati presso il Dr. Bilbil Alija Alija. Il Dr. Bilbil Alija, che finora ricopriva un incarico temporaneo con massimale pari a 1.000 assistiti, ha recentemente concluso il corso di formazione previsto.

Pertanto, dal 4 maggio, come stabilito dall’Accordo Collettivo Nazionale, potrà incrementare il proprio massimale fino a 1500 assistiti. Raggiunto tale limite, il Dr. Bilbil Alija ha inoltre dato disponibilità ad un ulteriore incremento fino a 1.800 assistiti. Le ulteriori 300 scelte saranno da considerarsi temporanee, con rinnovo d’ufficio a cadenza semestrale.

Al fine di agevolare i cittadini è prevista un’apertura straordinaria dedicata esclusivamente alle operazioni di scelta del medico: lo sportello CUP della Casa della Salute di Cavaglià sarà aperto anche nei pomeriggi di lunedì 4 maggio e martedì 5 maggio, dalle ore 14:00 alle ore 15:30, oltre al consueto orario mattutino dalle 8:15 alle 13:30. Saranno inviate comunicazioni individuali ai pazienti con le indicazioni da seguire per il cambio del medico”