Attualità
Tra Cavaglià e Viverone lascia il dottor Luparia
I pazienti potranno ricollocarsi presso altri medici nella stessa area
A partire dal primo maggio, nel Distretto di Cavaglià, il Dr. Marco Luparia si trasferirà presso un’altra Azienda.
Tra Cavaglià e Viverone lascia il dottor Luparia
Sarà comunque possibile ricollocare i suoi pazienti presso altri medici di medicina generale in servizio presso il medesimo ambito territoriale.
Attualmente, i pazienti in carico al Dr. Marco Luparia sono circa 750 e potranno essere riallocati presso il Dr. Bilbil Alija Alija. Il Dr. Bilbil Alija, che finora ricopriva un incarico temporaneo con massimale pari a 1.000 assistiti, ha recentemente concluso il corso di formazione previsto.
Pertanto, dal 4 maggio, come stabilito dall’Accordo Collettivo Nazionale, potrà incrementare il proprio massimale fino a 1500 assistiti. Raggiunto tale limite, il Dr. Bilbil Alija ha inoltre dato disponibilità ad un ulteriore incremento fino a 1.800 assistiti. Le ulteriori 300 scelte saranno da considerarsi temporanee, con rinnovo d’ufficio a cadenza semestrale.
Inoltre, la Dr.ssa Rosanna Masone, attiva nel Comune di Candelo che appartiene al medesimo ambito territoriale di Cavaglià, dispone ancora di circa 130 posti disponibili.
Al fine di agevolare i cittadini è prevista un’apertura straordinaria dedicata esclusivamente alle operazioni di scelta del medico: lo sportello CUP della Casa della Salute di Cavaglià sarà aperto anche nei pomeriggi di lunedì 4 maggio e martedì 5 maggio, dalle ore 14:00 alle ore 15:30, oltre al consueto orario mattutino dalle 8:15 alle 13:30. Saranno inviate comunicazioni individuali ai pazienti con le indicazioni da seguire per il cambio del medico”
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Biella3 giorni fa
Muore a Biella mamma di 48 anni
Cronaca2 giorni fa
Giovane motociclista si schianta contro un muro e muore
Fuori provincia20 ore fa
Addio a Paola Giolo, aveva solo 53 anni
Fuori provincia1 giorno fa
Abbatte mezzo bosco per fare l’orto: scatta la multa da 28mila euro
Cronaca3 giorni fa