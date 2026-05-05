Si finge perito della procura e ruba 6mila euro di gioielli a una anziana.

La truffa del falso perito di gioielli frutta 6000 euro

Vittima una donna di 73 anni residente nel Biellese. La donna aveva ricevuto una telefonata dal falso perito della procura incaricato di verificare i gioielli in suo possesso.

L’uomo si è presentato ritirando i gioielli per un valore di 6000 euro. Per fortuna è intervenuto poi un parente della vittima in quanto questa era stata convinta anche a effettuare un bonifico.

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