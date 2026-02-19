Tornano le nuvole e la pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 19 febbraio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Tornano le nuvole e la pioggia

La notte è caratterizzata da possibili rovesci piogge, con temperature che si attestano intorno ai 5,5°C e una percezione termica che scende fino a 2,5°C. I venti soffiano da nord-est con raffiche che raggiungono i 24,4 km/h. La copertura nuvolosa è totale, con un’umidità che si mantiene elevata, intorno al 94%.

Nella mattina, le condizioni meteo restano simili, con cielo prevelentemente coperto e possibilità di rovesci, le temperature variano tra i 1,2°C e i 3,8°C. La percezione termica può scendere fino a -2,5°C. I venti sono moderati, con direzione nord-ovest e velocità che raggiungono i 20,7 km/h. La copertura nuvolosa rimane al 100%.

Il pomeriggio presenta un cielo che può alternare nuvole a sprazzi di sole, con temperature che si mantengono attorno ai 4,5°C. Non si registrano precipitazioni significative, ma l’umidità resta alta, attorno al 95%. I venti sono leggeri, provenienti da sud-ovest.

Infine, per la sera si prevede tempo variabile, con temperature che scendono fino a 3,6°C. Non sono attese precipitazioni, ma l’umidità continua a essere elevata. I venti sono deboli, mantenendosi intorno ai 5,7 km/h.

