Tutto è pronto per “Valdiween” l’evento spettrale previsto per il 31 tra le vie di Valle Mosso. E’ un appuntamento decisamente apprezzato soprattutto dai più piccoli accompagnati dai genitori.

Torna l’appuntamento con Valdiween a Valdilana

Giunto alla sua sesta edizione, l’evento è organizzato dall’associazione Amici del parco Reda insieme al Gruppo giovani di Valle Mosso, agli animatori del Mortigliengo, ad alcuni commercianti, alla Pro loco di Crocemosso e al gruppo Aib di Valdilana.

L’evento avrà inizio alle ore 18.15 da Piazza Alpini d’Italia a Valle Mosso, punto di partenza dove i gruppi, a distanza di 15 minuti l’uno, verranno condotti in un gelido giro itinerante tra presenze inquietanti e angoli bui, ambientazioni e giochi paurosi che condurranno i più audaci fino al parco Reda.

L’ingresso al percorso ha un costo simbolico di 2 euro a bambino, mentre con 5 euro ci si potrà immortalare in uno scatto da brivido nel set fotografico dedicato.

Per sopravvivere alla traversata, gli organizzatori raccomandano un travestimento mostruoso, un contenitore per il “bottino”, calzature comode, una luce per farsi strada nell’oscurità e soprattutto una dose d’acciaio di coraggio.

A seguire, la festa si sposterà alla Pro loco di Crocemosso per la “Cena da Paura”, che propone un menu bambini a 10 euro con trancio di pizza, assaggio di affettato, lasagna, dolce e acqua, e un menu adulti a 15 euro con cotechino e patate, antipasto freddo, lasagna, dolce, acqua e caffè.

La cena è aperta a tutti, anche chi non partecipa al tour itinerante. I posti per questo viaggio nel terrore sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro il 29 ottobre al numero 333- 2947347. In caso di pioggia l’itinerario all’aperto verrà annullato, mentre la cena rimarrà confermata. Per maggiori dettagli è possibile seguire la pagina Facebook e Instagram dell’associazione Amici del parco Reda.

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