Torna la pista di pattinaggio e anche il coupon omaggio. Il fitto calendario di eventi in vista del periodo più magico dell’anno è stato definito e l’atmosfera natalizia comincia a diffondersi nel cuore della città.

Anche grazie alla pista di pattinaggio in piazza Battistero, che proprio in queste ore viene montata e tornerà, come da tradizione, a rappresentare uno dei primi simboli della stagione delle feste.

Torna la pista di pattinaggio e anche il coupon omaggio

L’inaugurazione è fissata per venerdì 27 novembre, alle 16.50 e, come ogni anno, ad aprire la stagione sarà lo spettacolo dell’atleta Isabel Falcetto. Subito dopo la sua esibizione, la pista sarà aperta al pubblico.

Anche per questa stagione sarà possibile prenotare lezioni private tenute dalla stessa Falcetto, rivolte a bambini e adulti, singoli o gruppi. Le scuole e i gruppi numerosi potranno inoltre riservare, come sempre, la pista al mattino.

Rinnovata anche la collaborazione con l’associazione Biella 3.0 e il nostro giornale, La Provincia di Biella. Da sabato 28 novembre i lettori troveranno allegato un coupon omaggio (nei numeri del mercoledì e del sabato).

Il mercoledì il tagliando permetterà di pattinare gratuitamente per un’ora presentandosi con un amico (uno paga, l’altro no). In alternativa, si potrà utilizzare il coupon in qualsiasi giorno per pattinare un’ora pagando solo mezz’ora.

La promozione sarà valida fino a domenica 20 dicembre. Dopo l’Epifania saranno disponibili nuovi coupon da utilizzare fino alla chiusura, domenica 24 gennaio 2027. Buone notizie anche sul fronte dei prezzi perché, nonostante i rincari, il gestore dell’impianto, Denis Busnelli, ha deciso di non aumentarli. «Per lavoro giriamo l’Italia e ci siamo resi conto di come le persone facciano sempre più fatica, anche a causa dei continui aumenti – ha detto -. Per questo abbiamo deciso di lasciarli invariati. Anche per noi è aumentato tutto, tuttavia vogliamo che la gente abbia la possibilità di svagarsi almeno per un’ora».

Informazioni

Orari fino al 20 dicembre. Lunedì-giovedì: 15-20. Venerdì: 15-20 e 20.45-1. Sabato: 10-1. Domenica: 10-22.30.

Prenotazioni scuole e gruppi (mattino) e lezioni private: 339 4418357.

Costi (senza promozione). Mezz’ora: 8 euro. Un’ora: 12 euro. Due ore: 18 euro

Ingresso senza limiti di tempo: 20 euro.

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