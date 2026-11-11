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Natale nel cuore di Biella: presentati gli eventi
Tante tradizioni e mercatini animano il centro cittadino per il Natale
Natale nel cuore di Biella: presentati gli eventi.
Biella si prepara ad accogliere le festività natalizie con un ricco e articolato calendario di appuntamenti pensato per coinvolgere adulti e bambini, valorizzare le tradizioni locali e offrire alla comunità occasioni di incontro, condivisione e divertimento. Il centro cittadino si trasformerà in un suggestivo teatro a cielo aperto, vestito a festa per accompagnare residenti e visitatori fino al nuovo anno.
Tra le attrazioni più attese si conferma la pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita dal 27 novembre al 24 gennaio in piazza Monsignor Carlo Rossi, accanto al Battistero, mentre sul lato di via Italia sarà presente la consueta casetta del Leo Club Biella. Dal 5 dicembre al 6 gennaio piazza Duomo ospiterà il tradizionale Luna Park, mentre l’accensione ufficiale dell’albero di Natale si terrà sabato 5 dicembre alle ore 17 in piazza Vittorio Veneto, dove verrà esposto anche il presepe curato dal Collegio dei Minusier. Altri presepi iconici saranno visitabili presso le comunità di Fratel Amilcare e San Cassiano.
Non mancheranno i mercatini natalizi dedicati all’artigianato e alla solidarietà, oltre a iniziative speciali come il progetto “Vetrine Vive” in via Italia 54, pronto a ospitare la Casa di Babbo Natale e produzioni locali. Tra le novità per le famiglie spiccano la Corsa dei Babbi Natale, la discesa di Babbo Natale allo stadio Vittorio Pozzo e la festa di “Ar..Riva la Befana” il 6 gennaio. La musica sarà grande protagonista con street band ed eventi liturgici e gospel per l’Immacolata, gli Auguri, Natale ed Epifania. I festeggiamenti culmineranno la notte del 31 dicembre al Biella Forum per l’evento di Capodanno.
Come sottolineato dal sindaco Marzio Olivero e dagli assessori Edoardo Maiolatesi ed Anna Pisani, il programma nasce da una forte sinergia tra amministrazione, commercio e associazionismo. Per agevolare la frequentazione del centro e sostenere i negozi di prossimità, nei giorni 5, 7, 12 e 19 dicembre i parcheggi blu saranno gratuiti.
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Bb
11 Novembre 2026 at 17:09
non vedo niente di nuovo, spero che si ricordano dei poveri che non hanno niente. dei bambini uccisi a Gaza e dalle guerre infami, e dei popoli sottomessi da regimi autoritari, e dall eccidio del popolo palestinese dove Italia e Europa non ha fatto niente, non compriamo più prodotti importati da israele