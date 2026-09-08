Si scaldano i motori per la 17° edizione del raduno dinamico (per auto storiche e moderne) organizzato dal Valsessera Jolly club in programma domenica 20 settembre.

Torna il raduno di auto storiche con Valsessera Jolly Club

Il ritrovo è programmato a Pray biellese presso la sede della scuderia dalla quale alle 9.45 ci sarà la partenza per il giro turistico che solchera’ strade belle ed impegnative del biellese e del vercellese per circa 100 km complessivi nei quali saranno comprese prove di abilità e controlli a timbro per coinvolgere gli equipaggi partecipanti.

L’arrivo in tarda mattinata sarà presso il ristorante Aquila Nera ad Arborio dove i partecipanti potranno gustarsi un pranzo conviviale; la quota di partecipazione è stabilita in 45 euro per il pilota ed il primo accompagnatore passando a 35 dal terzo in poi (compresa di pacco gara e road book per un esperienza quasi rallystica) con la possibilità di effettuare il giro senza pranzo a 20 euro a vettura.

Per le iscrizioni contattare entro martedi 15 settembre il presidente Pier Aldo Giacobino al 3471366807 o Nicolò Ciancia al 3287737241 anche whatsapp

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