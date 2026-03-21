Torna il festival del fumetto con Nuvolosa

Nuvolosa 2026 torna a Biella l’11 e il 12 aprile – L’ottava edizione del Festival del Fumetto tra mostre, premiazioni e laboratori.

Torna anche quest’anno NUVOLOSA – Festival del Fumetto di Biella, giunto alla sua ottava edizione.

L’evento si conferma come uno degli appuntamenti di riferimento a livello nazionale dedicati al fumetto e alla creatività giovanile.

L’edizione 2026 si svolgerà nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile nella suggestiva cornice del Piazzo di Biella, coinvolgendo in particolare Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, luoghi simbolo della cultura cittadina.

Il cuore del festival sarà, come sempre, il concorso nazionale NUVOLOSA, che anche quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 150 giovani fumettisti provenienti da tutta Italia, chiamati a confrontarsi con il tema “Nuvole di stile”, stimolando interpretazioni originali e innovative del linguaggio del fumetto.

La cerimonia di premiazione dei vincitori si terrà sabato 11 aprile 2026 presso Palazzo Gromo Losa, momento centrale dell’intera manifestazione, che vedrà protagonisti i talenti emergenti selezionati dalla giuria.

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