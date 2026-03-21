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Precetto pasquale celebrato a Biella

Ieri la celebrazione

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5 secondi fa

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In occasione del Precetto Pasquale Interforze, un sentito ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno lavorano per la sicurezza della nostra città.

 

Nella cattedrale di Santo Stefano, alla presenza del sindaco di Biella, delle autorità civili e militari e dei cittadini, è stato vissuto un momento semplice ma significativo di raccoglimento e condivisione, che richiama i valori del servizio e dell’impegno verso gli altri.

 

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