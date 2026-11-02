Torino perde i voli per Francoforte. Dopo ben 55 anni Caselle perde i voli per Francoforte. Dopo 55 anni il “Sandro Pertini” non avrà un collegamento con uno dei aeroporti più importanti e trafficati d’Europa.

Torino perde i voli per Francoforte

Dal 28 marzo al 30 ottobre 2027 sarà infatti sospeso il collegamento diretto tra i due scali.

In cifra: ogni anno sono 150mila i passeggeri che volano da Torino a Francoforte per raggiungere Stati Uniti, Giappone, Israele e Nigeria. La decisione è stata presa dal Gruppo Lufthansa nell’ambito di una revisione strategica, legata al contesto geopolitico, all’aumento dei costi del carburante e ai vincoli di capacità. E preoccupa per le conseguenze su turismo e imprese. Lo stop riguarda non soltanto chi deve raggiungere la città tedesca, ma anche migliaia di potenziali passeggeri che utilizzano Francoforte come punto di transito.

Alla base del provvedimento ci sarebbero le difficoltà del trasporto aereo internazionale, tra rincari energetici, disponibilità degli aeromobili e necessità di riorganizzare le rotte.

Nuova sfida

Per l’aeroporto di Torino si apre invece una nuova sfida: preservare l’accessibilità internazionale del Piemonte, mentre uno dei principali vettori europei ridisegna la propria rete di collegamenti. La priorità dichiarata da Sagat, la società che gestisce l’aeroporto di Casalle, resta quella di garantire al territorio un’offerta ampia e competitiva. Ma per almeno sette mesi, dal prossimo marzo, Francoforte non sarà più raggiungibile direttamente da Caselle con i voli Lufthansa.

Ma la stessa Sagat rassicura: «Confermati fino a tre voli al giorno per Monaco di Baviera».

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