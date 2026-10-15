Aeroporto di Torino, traffico record e piano da 114 milioni

L’aeroporto di Torino-Caselle continua a crescere e guarda a nuove opportunità di sviluppo. Lo ha spiegato l’amministratore delegato di Sagat, Andrea Andorno, intervenendo in Commissione Trasporti a Palazzo Lascaris.Nei primi otto mesi del 2026 lo scalo torinese è risultato il primo tra i grandi aeroporti italiani per crescita del traffico passeggeri, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025. «L’aggregazione con Sea, attualmente allo studio, potrebbe rappresentare una grande opportunità industriale e per il territorio», ha sottolineato Andorno.Sagat ha inoltre illustrato il Master Plan approvato da Enac, che prevede investimenti per 114 milioni di euro entro il 2032, con interventi finalizzati ad aumentare l’efficienza dello scalo e a sostenere uno sviluppo attento alla sostenibilità ambientale.I primi nove mesi del 2026 sono stati i migliori di sempre per traffico passeggeri, con il record di 519 mila viaggiatori registrato nel mese di marzo. Per la stagione invernale saranno attive 93 rotte verso 62 destinazioni. Alla base Ryanair, operativa dal 2021, si è aggiunta a settembre anche quella di Wizz Air.In crescita anche l’utilizzo del collegamento ferroviario con Torino, che nel 2026 dovrebbe superare il milione di passeggeri. Positivi infine i dati occupazionali: i dipendenti del gruppo Sagat sono passati da 345 nel 2019 a 455 a settembre 2026, con un aumento del 32% rispetto al periodo pre-pandemia.

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