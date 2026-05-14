Topi, erba altissima e odori nauseabondi nell’area dell’ex Filatura Biellese.

Topi, erba altissima e odori nauseabondi nell’area dell’ex Filatura Biellese

Ventimila metri quadri, di cui 11.945 destinati ad attività commerciali, ristoranti multietnici, una multisala cinematografica, un negozio di alimentari, un negozio di articoli sportivi e fitness.

Questo era il progetto del centro commerciale «Le Vette, Biella Retail Park», che avrebbe dovuto sorgere tra Biella e Gaglianico dove c’era l’ex Filatura Biellese, ma poi tutto è saltato.

Ora, nell’area che era stata individuata che si trova a pochi metri da via Jona, sono sorte diverse problematiche.

Il perimetro, ormai privo di recinzioni efficaci, è diventato una terra di nessuno, un varco aperto verso il pericolo per i residenti della zona, un totale abbandono che non può passare inosservato ai condomini che vivono a pochi passi dall’ex capannone che sta oramai cadendo totalmente a pezzi. «La stradina che porta al vecchio stabilimento – spiega un uomo residente nel condominio accanto all’area in questione – si è trasformata in un vero e proprio bosco. Rami sporgenti, sterpaglie ed erba altissima sono oramai all’ordine del giorno. Ho notato anche la presenza di topi. siamo veramente tufi, abbiamo chiesto tante volte agli organi competenti di intervenire, ma fino ad ora nulla; solamente il menefreghismo totale. Non ne possiamo più di affacciarci ai nostri balconi e vedere un tale scempio. Soprattutto durante la stagione estiva si sentono odori nauseabondi e malsani. Speriamo – conclude l’uomo – che magari grazie al vostro articolo qualcosa si possa muovere».

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