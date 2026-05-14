Tempo instabile con alternanza di nuvole e sole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Tempo instabile con alternanza di nuvole e sole

Nella notte il cielo si presenta con nubi sparse e temperature che si attestano intorno ai +13,1°C. La copertura nuvolosa è del 61%, mentre la velocità del vento varia tra 2,4 km/h e 5,4 km/h da direzione variabile. L’umidità si mantiene intorno all’80%.

Durante la mattina, il tempo subisce un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si alzano fino a raggiungere i +18°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa è quasi totale, superando il 95% e le precipitazioni si fanno sentire con accumuli di circa 0,86 mm. Il vento soffia da sud-est con intensità crescente.

Nel pomeriggio, le piogge moderate continuano a caratterizzare il tempo, con temperature stabili attorno ai +18°C. La copertura nuvolosa scende leggermente, ma rimane comunque elevata. Le raffiche di vento possono raggiungere i 22 km/h, contribuendo a un aumento della sensazione di freschezza.

Infine, nella sera, parziale miglioramento con nubi sparse e temperature che scendono fino a +9°C. La copertura nuvolosa si stabilizza attorno al 50%, mentre le precipitazioni diventano più sporadiche. L’umidità rimane alta, attorno al 99%.

In sintesi, nel Biellese si prevedono condizioni di meteo variabile, con un inizio di giornata piovoso e un progressivo miglioramento nel corso della sera.

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