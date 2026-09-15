I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Biella hanno arrestato in flagranza un 38enne per tentata rapina impropria. Sono stati supportati dalle stazioni di Occhieppo Superiore e Vigliano Biellese.

Tentata rapina all’Esselunga di Biella: un arresto e due denunce

Nell’ambito della stessa operazione, condotta il 14 settembre, sono stati denunciati a piede libero un 39enne e una 35enne per tentato furto aggravato in concorso.

L’intervento è scattato presso l’Esselunga di via La Marmora a seguito di una chiamata d’emergenza. Secondo la ricostruzione dei militari, la coppia avrebbe sottratto dagli scaffali vari prodotti di profumeria per un valore complessivo di circa 2.000 euro, nascondendoli in uno zaino poi consegnato al 38enne.

L’uomo ha cercato di superare le casse automatiche pagando solo pochi generi alimentari. Notato dalla vigilanza privata, ha opposto resistenza fisica per assicurarsi la fuga, provocando lievi lesioni a un addetto alla sicurezza prima di essere bloccato all’esterno dai Carabinieri.

Nel frattempo, la Polizia di Stato ha intercettato in corso Europa la Renault Mégane su cui i due complici stavano tentando di allontanarsi. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al direttore del supermercato.

Nella mattinata odierna, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto del 38enne, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Biella.

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