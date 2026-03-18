Tempio crematorio chiuso per tre settimane

«Al fine di mantenere in perfetta efficienza il crematorio di Biella siamo costretti ad un fermo impianto per manutenzioni straordinarie dal 16 marzo al 6 aprile».

Così la società di gestione Altair srl rende nota la chiusura per una durata di tre settimane della struttura situata presso il cimitero cittadino. La temporanea chiusura è dovuta «a interventi programmati che mirano al rifacimento totale dei refrattari ed alla sostituzione di alcuni componenti ammalorati. Qualora riuscissimo ad anticipare la ripartenza sarà nostra premura avvisarvi».

Quale alternativa la società di gestione ha organizzato un servizio di trasporto a presso il Tempio Crematorio di Valenza con mezzi della Funecap Service srl, azienda appartenente al gruppo Altair Funecap Italia: «Continuerete pertanto a prenotare il servizio contattando l’impianto di Biella – recita ancora il comunicato della società – ed allo stesso conferirete i feretri che verranno poi trasportati a nostre cura a Valenza. E’ un servizio straordinario – rientrante nelle azioni di messa in rete degli impianti appartenenti al Gruppo che speriamo apprezzerete. Le autorizzazioni al trasporto dovranno indicare come impianto finale quello di Valenza e dovrà essere data evidenza del fatto che il trasporto da Biella al crematorio di Valenza sarà effettuato da Funecap Service srl. L’autorizzazione alla cremazione dovrà riportare solo l’indicazione del Crematorio di Valenza. Sarà sempre a carico nostro il rientro delle urne a Biella. Ci sarà la possibilità per i famigliari di recarsi a Valenza per vedere l’introduzione feretro previa verifica della data e ora della cremazione».

Per quanto riguarda il costo della cremazione sarà quello praticato da Valenza, maggiore di quello di Biella, pari a 669,40 euro iva inclusa.

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