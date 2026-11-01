Temperature in picchiata, sta arrivando il grande freddo. Dopo le giornate ancora relativamente miti di fine ottobre, il Biellese si prepara a un brusco cambio di scenario.

Arriva il freddo, quello che si farà sentire soprattutto nelle prime ore del mattino, con temperature che potrebbero scendere perfino sotto lo zero, anche in pianura. Sarà soprattutto lunedì 2 novembre a segnare il passaggio verso condizioni decisamente più rigide.

Temperature in picchiata, sta arrivando il grande freddo

Dopo il cielo soleggiato di ieri, oggi è atteso il cambiamento. La giornata si presenta più grigia, con annuvolamenti estesi e possibili locali piovaschi o pioviggini, ma in aree molto circoscritte. Eventuali lievi precipitazioni si esauriranno comunque già nel tardo pomeriggio. A cambiare sarà soprattutto la quota della neve, destinata a scendere progressivamente fino a circa 1.400 metri. Le temperature massime subiranno una sensibile flessione, fermandosi tra 10 e 13 gradi in pianura e bassa collina.

La giornata da segnare sul calendario è però quella di domani. Il cielo tornerà sereno, ma il risveglio sarà decisamente freddo. Nimbus prevede minime comprese tra -1 e 3 gradi a seconda delle zone e dell’altitudine, con valori negativi possibili anche nelle zone più basse del territorio. Sui rilievi, il termometro potrà scendere ulteriormente.

Nel pomeriggio il sole favorirà una ripresa delle temperature, con massime tra 13 e 16 gradi.

Rialzo da martedì

La buona notizia, per chi teme il freddo, è che già a partire da martedì le minime inizieranno a risalire di qualche grado. Mentre il tempo resterà in prevalenza soleggiato, con qualche velatura e un successivo aumento della nuvolosità. Anche se la tendenza per i giorni successivi conferma comunque un quadro piuttosto freddo.

Fino all’8 novembre sul Nord-Ovest prevarranno correnti orientali, con alternanza di schiarite e annuvolamenti, ma senza precipitazioni significative. Le massime in pianura si manterranno generalmente tra 11 e 13 gradi, mentre a 1.500 metri sono attesi valori tra 3 e 6 gradi.

Insomma, anche se il sole non mancherà, l’autunno mostrerà finalmente il suo volto più rigido. E per il Biellese sarà il momento di tirare fuori giacche pesanti e abbigliamento invernale, soprattutto per affrontare le prime ore della giornata.

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