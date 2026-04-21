Attualità
Tamponamento a Verrone: uomo finisce al pronto soccorso
Incidente non grave
Incidente stradale a Verrone sulla strada provinciale 230 ieri pomeriggio. Si è verificato un tamponamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Ad essere coinvolte una Toyota condotta da una donna di Pralungo e una Peugeot condotta da un uomo. Sul posto 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale per un colpo di frusta.
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