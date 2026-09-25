Supera il posto di blocco: inseguito e arrestato

E’ stata un’ evasione cinematografica quella che ha coinvolto un uomo l’altra sera. Ha inizialmente forzato il posto di blocco della polizia nel Canton Vallese e poi è fuggito sulla statale del Sempione. Guardia di finanza e polizia di frontiera hanno quindi predisposto una barriera di contenimento per fermare l’automobilista.

Lui ha ignorato l’alt e ha travolto le bande chiodate. Ironia della sorte, la foratura dei pneumatici non lo han fermato immediatamente. E ha proseguito ancora per un tratto. Dopodichè l’uomo ha lasciato il mezzo e ha iniziato a correre nei boschi. Nel giro di poco è stato fermato.