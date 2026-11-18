“Strada chiusa da mesi, la gente rischia l’osso del collo”.

“Strada chiusa da mesi, la gente rischia l’osso del collo”

«Saranno almeno sette mesi, o forse addirittura un anno, che hanno chiuso Costa del Vernato e temo che passerà ancora parecchio tempo prima che la riaprano. Il problema, adesso, però, è anche che qualcuno prima o poi si romperà l’osso del collo cercando di superare i new jersey di cemento che hanno messo per impedire il passaggio».

È decisamente preoccupato un nostro lettore quando racconta la corsa a ostacoli che i pedoni devono affrontare per raggiungere il Piazzo passando dalla Costa del Vernato e viceversa. La strada, infatti, è chiusa da diversi mesi non solo alle auto, ma anche ai pedoni. A determinare questo provvedimento è stato il pericolo di crollo di un palazzo lungo la strada.

«Ovviamente non è in discussione la decisione del comune – prosegue il cittadino – se la struttura è pericolante, e vi assicuro che lo è, metterla in sicurezza è corretto e insindacabile. Tuttavia, quello che mi chiedo è quanto tempo ci vorrà prima che la strada diventi nuovamente percorribile. Se non alle auto, almeno ai pedoni. Io non sono un ingegnere, ma mi è capitato di notare come alcuni palazzi, penso ad esempio all’ex biblioteca in via Pietro Micca, siano stati messi in sicurezza con dei ponteggi senza dover chiudere la strada. Anche perché chi abita lungo quella via, prima della chiusura, e deve raggiungere il centro città, non penso vada fino al Piazzo per poi scendere da un’altra costa». E qui arriva l’altro problema, come rimarca il lettore: «Come dicevo, la gente, stanca di questa lunga attesa, ha cominciato ad arrangiarsi come poteva per scavalcare le barriere che sono state posizionate proprio per bloccare il passaggio, arrivando persino a improvvisare, con delle assi di legno, dei gradini. Non sto parlando di giovani che, bene o male, sono atletici e riescono a scavalcare i new jersey, mi riferisco a persone di una certa età che, ogni volta che lo fanno, mettono a rischio la loro salute. Tanto più in questi giorni, con la pioggia che rende le assi ancora più pericolose, sia per il rischio di scivolare sia per quello che si spacchino da un momento all’altro. Mi auguro solo che questa segnalazione venga presa in considerazione prima che qualcuno si faccia male seriamente».

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