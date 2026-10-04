Storie di piazza aps tra musica e teatro per bambini

Doppio appuntamento per la Rete Museale Biellese domenica 11 ottobre a Vermogno Zubiena e a Castellengo-Cossato.

Il primo con la musica di Alex Gariazzo, in trio per festeggiare il Museo, il secondo all’interno del museo di Castellengo con Animali di piazza, lo spettacolo più longevo della storia dell’associazione. Gli spettacoli sono inseriti nella rassegna Storie Biellesi 2026 realizzata su tutto il territorio della Provincia di Biella grazie al contributo di Fondazione CRBiella, Bando CulturHub, Fondazione CRT e Regione Piemonte Si parte la domenica 11 ottobre alle 15 a Vermogno-Zubiena, con il festeggiamento per il 25° Anniversario del Museo dell’oro e della Bessa, con Smallable Enseble Trio Un ensemble acustico composto da Alex Gariazzo (chitarrista e cantante di Fabio Treves da oltre 25 anni, oltre che richiesto session man per artisti italiani e internazionali Michael McDermott, Hamish Stuart, Scarlet Rivera tra gli altri…) impegnato a voce, chitarre varie, mandolino e ukulele), Michele Guaglio (Vic Vergeat, Ron ,Morgan) a basso, cori e footdrum, Roberto Bongianino (Paolo Bonfanti Band, Animalunga,Band’abord, Enea Leone) a fisarmonica, mandolino e cori. Un viaggio nella musica del passato e del presente con un sound tra rock’n’roll, country, soul, folk e blues per un repertorio di standards e pop songs dagli anni 40 a oggi, passando da Chuck Berry, Elvis e Jerry Lee Lewis a Roy Orbison, Beatles, Creedence e Rolling Stones, ma anche incursioni negli anni 80 e 90 tra Police, Prince, R.E.M. e Bowie fino ad arrivare a Bruno Mars. Alle 16 al Museo del cossatese e delle baragge a Castellengo, uno spettacolo di teatro di figura per bambini Animali di piazza, con Luisa Trompetto, scene e costumi di Laura Rossi e regia di Manuela Tamietti. Lo spettacolo di teatro di figura attraverso il canto e la narrazione racconta la trasformazione di un’epoca. Come abbiamo fatto a diventare come siamo oggi? Siamo sicuri che tutto funzioni bene?Attraverso un ritmo narrativo circolare, l’attrice e cantante Luisa Trompetto interpreta la giornata di una contadina, la Luisona, che, impegnata a coltivare la terra e ad accudire gli animali, si accorge di non avere tempo da utilizzare diversamente. Sperimenterà quindi la vita di città, entrando in contatto con nuove esperienze, una vita più facile e meno faticosa ma perdendo antiche abitudini e anche contatto e umanità. Prenotazioni per entrambi: whatsapp 327 485 8731, iscrizioni@storiedipiazza.it

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