Stanchi per l’escursione in montagna chiamano l’elisoccorso

Due distinti interventi di soccorso si sono resi necessari nel tardo pomeriggio di domenica 26 luglio tra la Valle Antrona e la Valle Bognanco per recuperare quattro persone rimaste bloccate in montagna. Fortunatamente, in nessuno dei due casi si sono registrati feriti o problemi di salute, ma le operazioni hanno richiesto un considerevole impiego di personale e mezzi specializzati, compreso l’intervento dell’elisoccorso.

Il primo episodio si è verificato in Valle Antrona, nel tratto impervio che collega il rifugio Andolla alla località Cheggio. Due escursionisti di nazionalità francese si sono trovati nell’impossibilità di proseguire il cammino e rientrare alla propria automobile. La causa della chiamata d’aiuto è stata una forte stanchezza accumulata durante il percorso, senza che vi fosse alcun trauma o malore fisico. Ciononostante, la stazione del Soccorso Alpino di Villadossola e la Guardia di Finanza sono dovute intervenire con l’elicottero per effettuare il recupero.

Poco più tardi, la stazione di Bognanco è scattata per un secondo allarme riguardante due alpinisti impegnati in una forra, che non avevano fatto rientro nei tempi previsti. I soccorritori li hanno individuati e riaccompagnati al parcheggio in buone condizioni.

Entrambi gli episodi riaccendono i riflettori sull’importanza della prudenza e della pianificazione in montagna. Valutare con attenzione la propria preparazione fisica, le difficoltà del tragitto e le tempistiche è indispensabile: mobilitare i mezzi di soccorso esclusivamente per affaticamento rischia infatti di sottrarre risorse preziose a reali situazioni d’emergenza in cui è a rischio la vita delle persone.

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