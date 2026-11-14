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Stamattina incidenti a Occhieppo Inferiore e Biella

Intervento invece dei vigili del fuoco a Pray per pietre sulla strada

Pubblicato

11 secondi fa

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auto si ribalta
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Incidente questa mattina tra tre auto a Occhieppo Inferiore. Il tamponamento ha coinvolto anche una vettura delle Poste. Non si sono registrati feriti. Sul posto i carabinieri.
Sempre stamattina intervento dei vigili del fuoco per sassi caduti sulla strada che da Pray porta a Curino.
Altro sinistro a Biella in via Oremo. Due veicoli hanno riportato danni. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una ambulanza.

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