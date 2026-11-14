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Stagione invernale a Bielmonte: scade la promo

Domani ultimo giorno per assicurarsi il miglior prezzo dello stagionale sulla neve

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Trenta persone bloccate a Bielmonte per la neve
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La stagione invernale 2026/2027 si avvicina e per gli appassionati degli sport sulla neve resta pochissimo tempo per assicurarsi l’abbonamento a condizioni vantaggiose. La prevendita degli skipass stagionali per la stazione sciistica di Bielmonte terminerà infatti il prossimo 15 novembre.

L’iniziativa permette di bloccare l’accesso alle piste al miglior prezzo, offrendo soluzioni pensate per diverse esigenze: gli adulti possono ottenere un risparmio fino a 105 euro rispetto al listino ordinario, mentre per i nuclei familiari è attiva la Promo Family con uno sconto del 20%. Sono inoltre previste tariffe dedicate per gli sciatori Over 67.

L’acquisto può essere effettuato comodamente da casa inviando una richiesta via email all’indirizzo info@bielmonteneve.it, oppure recandosi direttamente in biglietteria, dove si accede previo appuntamento telefonico ai numeri 015 744102 o 340 3397629. Tutti i dettagli sulle tariffe sono consultabili sul portale ufficiale tramite il link https://bit.ly/3VAFwnb.

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