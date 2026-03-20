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Sospesi e ridotti i cantieri autostradali per Pasqua

Provvedimento preso ok occasione degli spostamenti di Pasqua

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12 secondi fa

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Sospesi o ridotti i cantieri autostradali in vista dei ponti primaverili, da Pasqua, Festa della Liberazione, Primo maggio al ponte del 2 giugno.

È questo l’obiettivo condiviso al tavolo di coordinamento promosso dalla Regione Piemonte, convocato dall’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture Marco Gabusi, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le società concessionarie autostradali, per garantire una maggiore fluidità del traffico lungo la rete autostradale piemontese.

L’obiettivo è programmare e coordinare gli interventi di manutenzione e ammodernamento lungo le principali direttrici autostradali piemontesi, prevedendo, ove possibile, la riduzione o la rimodulazione dei cantieri nei periodi di maggiore traffico, così da contenere i disagi per cittadini, lavoratori e turisti che attraverseranno il Piemonte nelle prossime settimane.

Nel corso dell’incontro sono stati analizzati nel dettaglio gli interventi previsti sulle diverse tratte autostradali regionali, con aggiornamenti puntuali sulla programmazione dei lavori e sulle eventuali misure organizzative adottate per migliorare la gestione dei flussi di traffico.

Per ulteriori informazioni:
https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/pasqua-senza-cantieri-sulle-autostrade-piemontesi

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