AttualitàBiella
Il sindaco di Biella alla festa di fine Ramadan
Stamattina al pala Forum
Il sindaco Marzio Olivero ha partecipato questa mattina alla festa di fine Ramadan al Forum di Biella e portato i saluti dell’ Amministrazione comunale.
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