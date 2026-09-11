La costante presenza della Polizia di Stradale sulla rete viaria del nostro Paese, in particolare quella autostradale, è presupposto fondamentale per la sicurezza della circolazione.

Sorpreso in contromano con una Tesla in autostrada sulla A26

Nei giorni scorsi, in orario serale, sull’Autostrada A26 Genova – Gravellona Toce, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Romagnano Sesia, nel corso del consueto servizio di vigilanza stradale, si è imbattuta, nei pressi dello svincolo di Baveno, in una autovettura Tesla di colore nero che pericolosamente percorreva in contromano la carreggiata opposta al senso di marcia previsto.

La pattuglia si è immediatamente attivata nel cercare di attirare l’attenzione del conducente, azionando i dispositivi luminosi e sonori, senza successo, riuscendo poi ad intercettare il veicolo nei pressi del vicino svincolo di Baveno, ove l’autovettura in contromano era uscita con l’intento di rientrare poi in autostrada nel giusto senso di marcia.

Il conducente della Tesla, un italiano di 53 anni residente nel milanese, in perfette condizioni psicofisiche, ha riferito agli agenti di essersi semplicemente sbagliato nell’imboccare in senso contrario l’autostrada per recarsi a Milano.

Per la grave infrazione commessa, la sua patente è stata immediatamente revocata, con l’obbligo di sostenere nuovamente gli esami ed il veicolo sottoposto è stato sottoposto alla sanzione accessoria del fermo per tre mesi. La sanzione pecuniaria definitiva, tra i 2.046 e 8.186 Euro, verrà stabilita dal Prefetto.

Simili comportamenti rappresentano una gravissima fonte di pericolo per tutti gli utenti della strada e possono causare, come avvenuto in passato, incidenti anche con esito mortale.

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